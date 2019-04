Parigi, Notre-Dame "risplende" grazie al ricordo dei nostri lettori

Notre-Dame, nel cuore di Parigi ma anche di tutti noi. La cattedrale gotica non è solo il simbolo dalla Francia, ma fa parte dell'immaginario collettivo occidentale. E' uno dei siti più visitati al mondo. E anche chi non abbia potuto visitarla la conosce attraverso la letteratura: ha ispirato scrittori come Victor Hugo. L'incendio divampato lunedì sera ha distrutto parte della struttura e ha colpito al cuore di ognuno di noi. Tgcom24 vuole far risplendere la cattedrale come prima del rogo: aiutaci a "ricostruirla" attraverso il tuo ricordo e invia una foto de "la mia Notre-Dame" a "tgcom24@mediaset.it".