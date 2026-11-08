Svizzera, il luogo della sparatoria
© Withub
© Withub
Le scuole, le piazze, i centri commerciali: è lunga la scia di sangue negli ultimi anni in Europa, dove, pur non raggiungendo i livelli americani, le sparatorie di massa hanno colpito vittime spesso casuali. Dopo la strage di Cracovia, ecco una cronologia di alcuni dei peggiori episodi avvenuti nel Vecchio Continente a partire dal 2010.
Derrick Bird apre il fuoco sulla folla in diverse cittadine della contea rurale di Cumbria. Dodici persone vengono uccise e undici ferite. Bird poi si suicida.
Tristan van der Vlis apre il fuoco nel centro commerciale Ridderhof ad Alphen aan den Rijn, a sud di Amsterdam, uccidendo sei persone prima di puntare la pistola contro se stesso.
Anders Behring Breivik, il cosiddetto "mostro di Utoya", uccide in tutto 77 persone piazzando prima un'autobomba in un edificio governativo di Oslo, lì le prime otto vittime, e successivamente uccidendone altre 69, la maggior parte adolescenti, in un campo estivo sull'isola gestito dall'ala giovanile del Partito Laburista al governo.
Un diciottenne tedesco-iraniano, Aly Sonboly, ossessionato dalle stragi, uccide almeno nove persone in un centro commerciale a Monaco di Baviera.
Un uomo armato ha ucciso sei persone ad Amburgo prima di suicidarsi in una sala di culto dei Testimoni di Geova. Altre otto persone sono rimaste ferite, tra cui una donna incinta di sette mesi, che ha perso la figlia che portava in grembo.
© Withub
© Withub
Un ragazzo di 13 anni spara e uccide otto compagni di classe e una guardia giurata in una scuola di Belgrado. Due giorni dopo, un uomo armato uccide 8 persone e ne ferisce altre 14 in un villaggio vicino alla capitale serba. Entrambi i sospetti vengono arrestati.
Uno studente ceco uccide a colpi d'arma da fuoco il padre e poi massacra 14 persone nella sua università di Praga.
Un uomo armato fa irruzione in una casa di riposo nella Croazia nord-occidentale, uccidendo sei persone, tra cui sua madre, e ferendone altre cinque.
© Withub
© Withub
Un uomo armato uccide 11 persone, compreso se stesso, in un centro di formazione per adulti nella Svezia centrale, nella sparatoria di massa più sanguinosa nella storia del paese.
Un uomo armato entra in una scuola secondaria nella città meridionale di Graz e apre il fuoco, uccidendo almeno 11 persone. Anche l'attentatore muore.