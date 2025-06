Austria, sparatoria in una scuola a Graz: nove le vittime, molti feriti gravi

Almeno nove persone sono morte (tra loro anche il killer) in una sparatoria in Austria, in una scuola a Graz, nello Stato federale della Stiria. Ad aprire il fuoco è stato uno studente, riferiscono i media locali, tra cui il sito del quotidiano Heute. Secondo il portavoce della polizia, Fritz Grundnig, il presunto autore degli spari si è poi tolto la vita ed è stato trovato in uno dei bagni dell'istituto. Le forze dell'ordine chiedono ai residenti di evitare l'area intorno alla scuola.