Cracovia, il poliziotto eroe lotta per la vita: appello per donare sangue

Le condizioni dei due poliziotti sono stabili, ma entrambi restano in pericolo di vita. Secondo quanto riportato dall'emittente polacca TVN24, tre dei cinque pazienti ricoverati all'Ospedale Universitario di Cracovia versano in condizioni gravi. A preoccupare soprattutto la situazione di Kulik, che ha riportato una lesione a un polmone.



Il ministro Żurek ha chiesto attraverso il social X di donare sangue del gruppo AB positivo, necessario per le cure dell'agente: "L'agente Jakub Kulik, che ha affrontato senza esitazione un aggressore armato, sta lottando per la vita in ospedale. Ha un polmone compromesso e ha bisogno di ogni singola goccia di sangue. È necessario sangue di gruppo AB Rh+", ha scritto su X Żurek. Oltre al sergente Kulik è rimasto ferito anche un altro sergente di polizia, Artur Morański, che col collega ha arrestato l'attentatore. "Se non fosse stato per loro, il bilancio delle vittime del massacro avvenuto a Cracovia sarebbe stato inimmaginabile. Hanno affrontato un terrorista armato di un'arma automatica, hanno risposto al fuoco e hanno fermato l'assassino facendo scudo con i propri corpi. Uno di loro sta lottando tra la vita e la morte in ospedale, dopo essere stato colpito da tre proiettili; anche l'altro è rimasto ferito. Un eroismo senza confini" ha detto Żurek.