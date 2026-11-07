Sparatoria nel centro di Cracovia: cinque morti e diversi feriti

Cinque persone sono morte e dieci sono rimaste ferite (ma il bilancio è ancora provvisorio) in una sparatoria vicino alla piazza principale del mercato di Cracovia, nella Polonia meridionale. Lo riferisce la polizia polacca in un comunicato diffuso su X, secondo cui intorno alle 15 un uomo, dopo essere entrato in piazza con la sua auto, ha iniziato a sparare a caso contro diverse persone.
Sparatoria a Cracovia
"L'aggressore è stato colpito da colpi d'arma da fuoco sparati dagli agenti di polizia ed è stato trasportato in ospedale. I servizi di emergenza sono sul posto", ha riferito la polizia. Le autorità si appellano ai residenti e ai turisti affinché non si rechino nella piazza del Mercato e invitano chiunque si trovi in zona a spostarsi in un luogo sicuro. Intanto i servizi di emergenza stanno operando sul posto, dove è atterrato anche un elicottero di soccorso aereo.
Indagini in corso
Le circostanze della sparatoria restano poco chiare. Il primo ministro polacco Donald Tusk ha scritto su X che la polizia sta indagando sull'accaduto e che è in costante contatto con il ministero dell'Interno.