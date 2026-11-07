Sparatoria nel centro di Cracovia: cinque morti e diversi feriti

"L'aggressore è stato colpito da colpi d'arma da fuoco sparati dagli agenti di polizia ed è stato trasportato in ospedale. I servizi di emergenza sono sul posto", ha riferito la polizia. Le autorità si appellano ai residenti e ai turisti affinché non si rechino nella piazza del Mercato e invitano chiunque si trovi in zona a spostarsi in un luogo sicuro. Intanto i servizi di emergenza stanno operando sul posto, dove è atterrato anche un elicottero di soccorso aereo.