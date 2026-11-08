proseguono le indagini

Cracovia, trovati morti in casa i genitori e la sorella dell'assalitore: lui è gravemente ferito

I tre familiari presentavano ferite da arma da fuoco

08 Nov 2026 - 08:43
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© Ansa

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Michał Oksiński, il presunto assalitore coinvolto nella sparatoria a Cracovia, sarebbe gravemente ferito. A riferirlo all'emittente televisivo TVN24 è il vice ispettore Andrzej Fijolek, portavoce del capo della polizia polacca, precisando che il bilancio delle vittime non ha registrato variazioni e che le condizioni degli altri feriti non sono peggiorate. 

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La polizia ha inoltre confermato il ritrovamento di tre cadaveri nell'appartamento del 25enne: si tratta del padre, 53 anni, della madre, 52 anni, e della sorella, di 20 anni. Secondo le prime indiscrezioni, tutti e tre presentavano ferite da arma da fuoco. Nella sparatoria sono morte sei persone

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