Cracovia, trovati morti in casa i genitori e la sorella dell'assalitore: lui è gravemente ferito

Michał Oksiński, il presunto assalitore coinvolto nella sparatoria a Cracovia, sarebbe gravemente ferito. A riferirlo all'emittente televisivo TVN24 è il vice ispettore Andrzej Fijolek, portavoce del capo della polizia polacca, precisando che il bilancio delle vittime non ha registrato variazioni e che le condizioni degli altri feriti non sono peggiorate.