Spara in strada vicino a Parigi: un morto e quattro feriti gravi, tra cui una bambina di 12 anni

Una persona è stata uccisa e altre quattro sono rimaste ferite in modo grave in una sparatoria avvenuta vicino a Parigi. Tra i feriti anche una bambina di appena 12 anni. L'aggressore, ha riferito il ministro dell'Interno francese Laurent Nuñez, ha aperto il fuoco "da un'auto, utilizzando un'arma automatica, contro cinque persone in luoghi diversi", nei comuni di Trappes e La Verrière. Il sospettato, un 39enne, è stato fermato a Coignie'res. La vittima della sparatoria è di origine africana e uno dei feriti in condizioni critiche di origine maghrebina. Sul caso la procura antiterrorismo sta indagando sull'aggravante razziale.