Da parte sua, la prefettura della regione di Amiens (la Somme), nel nord della Francia, ha smentito di aver inviato una compagnia di poliziotti specializzati (Crs) per proteggere la cioccolateria Trogneux, gestita dal fratello della première dame di Francia, e altri negozi del centro di Amiens. In risposta alle polemiche, la prefettura ha spiegato che il dispositivo spedito nel centro della città ha consentito di proteggere la zona dalle violenze. Ma Johan Cavallero, dirigente di "Alliance", ha ribattuto: "Non fanno che giocare sulle parole: il centro di Amiens è abbastanza grande, perché allora non avrebbero messo quelle camionette davanti alla cattedrale o a un altro edificio?".