La carneficina in una chiesa di testimoni di Geova. La polizia invita la popolazione a rimanere in casa

"Nessuna indicazione di killer in fuga" "Cercate immediatamente riparo in un edificio", ha riferito la polizia, invitando a usare "il telefono solo in caso di estrema emergenza" per evitare di intasare le linee ha fatto sapere la polizia attraverso la propria app delle emergenze.

Gli spari sono avvenuti durante una celebrazione dei testimoni di Geova. Sembrerebbe che ad aprire il fuoco siano state due persone. La polizia al momento non conferma l'ipotesi di killer in fuga e invita i cittadini a non diffondere sui social ipotesi sul movente. "Quando la polizia è stata allertata siamo intervenuti molto velocemente perché eravamo vicini al luogo del fatto. Arrivati in chiesa gli agenti hanno udito ancora uno sparo", ha spiegato il portavoce della polizia. "Al piano superiore dell'edificio è stata intercettata una persona che non si esclude possa essere il responsabile o uno dei responsabili. Ma anche questo non è ancora chiaro", ha continuato, sottolineando che le verifiche sono in corso.