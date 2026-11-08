Sparatoria a Cracovia, ex compagna di scuola: "In classe l'attentatore disegnava impiccagioni e attentati"

"Gli chiedevamo che cosa fosse e lui rispondeva che si trattava di un attacco alla scuola, che c'erano cadaveri dappertutto e che lui entrava proprio nella scuola con quella pistola", ha aggiunto. Inoltre, ha raccontato, nei disegni "era lui a posare come l'attentatore armato", e quando i compagni gli chiedevano spiegazioni su queste scene, lui avrebbe risposto che voleva diventare un assassino. "Lo diceva come se fosse semplicemente un suo sogno", ha ricordato.