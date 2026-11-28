Le squadre di soccorso hanno localizzato il relitto e i nove occupanti a bordo nella giornata di venerdì, 27 novembre, dopo le operazioni di ricerca avviate in seguito alla scomparsa del velivolo nella notte di giovedì 26. L'unico sopravvissuto è il pilota, il comandante Enzo Espinoza Roque, trasferito d'urgenza a Lima per ricevere cure mediche specialistiche. L'elicottero era impegnato in una missione di recupero di una pattuglia dell'esercito. Tra le vittime figurano cinque membri dell'aeronautica e tre dell'esercito, compresi i tre militari che erano stati prelevati dalla pattuglia. Le cause dell'incidente sono oggetto di indagine.