Papa Leone invita a non perdere la speranza, neanche quando la mancanza di lavoro o le difficili condizioni di vita sembrano senza via d'uscita. "Anche le nostre famiglie, infatti, vivono talvolta situazioni complesse: mancanza di stabilità, difficoltà sociali, lavoro precario, violenza domestica, separazioni dolorose, dipendenze che distruggono e compromettono le relazioni familiari", ha detto il pontefice nell'omelia della messa a Buenos Aires, al Monumento de Los Espanoles, di fronte a due milioni e mezzo di fedeli. Una cifra record: è la messa più partecipata presieduta da Leone da quando è stato eletto al Soglio Pontificio. Cristo, che è la "roccia", "sorregge la casa proteggendola dalle tempeste", ha aggiunto Leone durante la tappa in Argentina del viaggio in Sudamerica.