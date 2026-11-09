Due milioni e mezzo alla messa di Leone a Buenos Aires: è record
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Papa Leone invita a non perdere la speranza, neanche quando la mancanza di lavoro o le difficili condizioni di vita sembrano senza via d'uscita. "Anche le nostre famiglie, infatti, vivono talvolta situazioni complesse: mancanza di stabilità, difficoltà sociali, lavoro precario, violenza domestica, separazioni dolorose, dipendenze che distruggono e compromettono le relazioni familiari", ha detto il pontefice nell'omelia della messa a Buenos Aires, al Monumento de Los Espanoles, di fronte a due milioni e mezzo di fedeli. Una cifra record: è la messa più partecipata presieduta da Leone da quando è stato eletto al Soglio Pontificio. Cristo, che è la "roccia", "sorregge la casa proteggendola dalle tempeste", ha aggiunto Leone durante la tappa in Argentina del viaggio in Sudamerica.
"Care famiglie, - è l'invito del Papa, - vi esorto a diventare protagoniste nell'evangelizzazione! La Chiesa argentina ha bisogno di voi. Sostenete nella loro missione i Vescovi, i parroci, gli operatori pastorali, i catechisti. La vitalità di questa Chiesa riprende entusiasmo quando le famiglie, animate dalla fede, restano unite e vivono il loro ministero di annuncio della buona notizia".
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"Le vostre famiglie - ha aggiunto - sperimentano così una rinnovata fecondità, vivendo la propria missione educativa 'come un vero ministero, per mezzo del quale viene trasmesso e irradiato il Vangelo, al punto che la stessa vita di famiglia diventa itinerario di fede e in qualche modo iniziazione cristiana e scuola della sequela di Cristo'. Alla Vergine Maria, Nuestra Señora de Luján, e al suo sposo San Giuseppe affidiamo tutte le nostre famiglie. Proprio nella Santa Famiglia di Nazareth il Figlio di Dio ha trovato casa nel mondo; che Egli ci benedica, perché anche le nostre case diventino tempio della sua presenza".
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"Non rassegnatevi alle voci che ripetono che la famiglia cristiana sia superata: al contrario, oggi più che mai rappresenta un caposaldo tra le molte precarietà della nostra epoca". Con queste parole Leone ripropone la centralità della famiglia nelle società odierne.
Il Papa davanti ai tantissimi di fedeli ha detto ancora: "La storia, la cultura e la società dell'Argentina hanno trovato nella famiglia la fonte dalla quale attingere i valori fondamentali del popolo. Nella vostra terra, luogo di incontro di culture e di etnie diverse, la famiglia è stata, infatti, la realtà dove trasmettere la fede, le virtù umane, la cultura del lavoro, il rispetto per gli anziani, la difesa della vita e la fedeltà alla parola data".
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Da qui l'appello a non rassegnarsi a quanti propinano un suo declino ineludibile. "Nell'intimità del focolare domestico, la fede si trasmette insieme alla vita attraverso i gesti più semplici: la benedizione prima dei pasti, una preghiera prima di andare a dormire, il perdono e l'ascolto reciproco, i nonni che insegnano a pregare, andare a Messa la domenica, prepararsi a fare un ritiro o un pellegrinaggio. La famiglia è infatti il luogo privilegiato per conoscere e incontrare Cristo".
Papa Prevost è, infine, tornato a citare il suo predecessore. "Il nostro amato Papa Francesco, - ha detto infatti - che è stato vescovo di questa città, lo ha espresso con passione: 'La famiglia è chiamata a condividere la preghiera quotidiana, la lettura della Parola di Dio e la comunione eucaristica per far crescere l'amore e convertirsi sempre più in tempio dove abita lo Spirito'".