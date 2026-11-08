Papa Leone XIV è arrivato a Buenos Aires: accolto all'aeroporto dal presidente argentino Javier Milei

All'arrivo in aeroporto, alle ore 16:30 locali, il Papa - insieme a Milei - ha ascoltato l'inno argentino suonato dalla banda militare e ha reso omaggio al picchetto d'onore. Il Pontefice è stato accolto con grande passione e affetto anche dal popolo della capitale: tantissime le persone che hanno seguito il corteo papale lungo le strade della città, con bandiere e cartelli pieni di amore e devozione.