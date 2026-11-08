Papa Leone XIV è arrivato a Buenos Aires: accolto all'aeroporto dal presidente argentino Javier Milei

Seconda tappa del viaggio in Sudamerica per papa Leone. Dopo la visita in Uruguay, il Santo Padre è sbarcato in Argentina. Atterrato all'aeroporto Jorge Newbery di Buenos Aires, Prevost è stato accolto dal presidente argentino Javier Milei, sotto le scale dell'aereo, con una lunga stretta di mano. Si tratta della prima visita di un Pontefice nel Paese dopo quasi 40 anni: l'ultima risaliva a Giovanni Paolo II nel 1987.
L'accoglienza di Milei e del popolo argentino
All'arrivo in aeroporto, alle ore 16:30 locali, il Papa - insieme a Milei - ha ascoltato l'inno argentino suonato dalla banda militare e ha reso omaggio al picchetto d'onore. Il Pontefice è stato accolto con grande passione e affetto anche dal popolo della capitale: tantissime le persone che hanno seguito il corteo papale lungo le strade della città, con bandiere e cartelli pieni di amore e devozione.
Due ali di folla hanno accompagnato Prevost a Plaza San Martin, gremita da ore, dove ha reso omaggio al monumento dedicato al generale José de San Martin, l'eroe nazionale argentino, accompagnato dal ministro degli Esteri, Pablo Quirno. Anche qui sono stati suonati i due inni, quello argentino e quello vaticano. Poi il Pontefice si è recato alla Casa Rosada, il palazzo del governo, è stato ricevuto dal presidente Milei.