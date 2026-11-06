Inizia il viaggio apostolico in sud america

Papa Leone, l'orgoglio del voto alle Midterm e il sollievo per la tregua a Oleshky

Il pontefice a Tgcom24: "Trovo la forza nella fede, Dio è molto generoso con me"

06 Nov 2026 - 20:36
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Il voto alle elezioni di Midterm, l'Ucraina e la sua condizione di salute. Nella lunga traversata diretta a Montevideo, prima tappa del viaggio apostolico in Sud America, Papa Leone XIV ha toccato diversi temi, rispondendo alle domande dei giornalisti in aereo con lui. 

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Elezioni e Ucraina

 "Sono fiero di essere americano e di aver esercitato il diritto di voto", ha detto il pontefice in risposta a una domanda posta da un reporter della Cnn, che gli aveva chiesto cosa avesse significato per lui votare per le elezioni di metà mandato. Poi, la soddisfazione per la tregua a Oleshky, in Ucraina. "Grazie a Dio è riuscita. E ringrazio il Signore ogni volta che un gesto umanitario può salvare molte vite. Prego perché non resti un caso isolato. Ma c’è ancora molto da lavorare per arrivare alla pace", ha affermato. A chi gli chiedeva se allora voterebbe anche per eventuali elezioni in Perù (ha la cittadinanza anche di questo Paese) ha spiegato che non c'è la possibilità ma che lo farebbe perché "è una cosa buona".

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La salute del pontefice

 Quello sulla sua salute è stato il capitolo affrontato più a lungo. Non stupisce, d'altronde, data la rapidità con la quale Papa Leone si è rimesso a seguito dell'operazione per la rimozione di un tumore al polmone, fatta soltanto tre settimane fa. "La forza per andare avanti? La trovo nella fede". Papa Leone XIV ha risposto così ai microfoni di Tgcom24. Ma non solo: servono anche "buoni dottori e una vita sana", ha spiegato a Nbc News. "Santo Padre, ha un aspetto magnifico. Si sente bene come sembra?", ha chiesto un giornalista di Cbs News. La sua risposta: "Forse anche meglio". E, ancora sul volo da Roma a Montevideo, ha aggiunto: "So che qualcuno aveva dubbi su questo viaggio, io non li ho mai avuti".

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"Durante il nostro ultimo viaggio abbiamo visitato il santuario mariano di Lourdes. Mi chiedo se, durante il nostro pellegrinaggio alla grotta di Maria, lei abbia pensato alla propria salute nelle sue preghiere", ha chiesto una giornalista di Osv News. "In quel momento, quando ci siamo recati lì, non c’erano segni di alcuna difficoltà, incredibilmente, per quanto riguarda le cose fondamentali. Ero molto più preoccupato per la salute di coloro che erano lì". E alla richiesta di qualche consiglio per chi sta affrontando una diagnosi di cancro, Prevost ha risposto: "Sì, di non avere paura. La diagnosi precoce è ovviamente la strada migliore da seguire, e quindi i controlli regolari sono una benedizione. E prendetevi cura di voi stessi".

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