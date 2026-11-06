Papa Leone, l'orgoglio del voto alle Midterm e il sollievo per la tregua a Oleshky

"Sono fiero di essere americano e di aver esercitato il diritto di voto", ha detto il pontefice in risposta a una domanda posta da un reporter della Cnn, che gli aveva chiesto cosa avesse significato per lui votare per le elezioni di metà mandato. Poi, la soddisfazione per la tregua a Oleshky, in Ucraina. "Grazie a Dio è riuscita. E ringrazio il Signore ogni volta che un gesto umanitario può salvare molte vite. Prego perché non resti un caso isolato. Ma c’è ancora molto da lavorare per arrivare alla pace", ha affermato. A chi gli chiedeva se allora voterebbe anche per eventuali elezioni in Perù (ha la cittadinanza anche di questo Paese) ha spiegato che non c'è la possibilità ma che lo farebbe perché "è una cosa buona".