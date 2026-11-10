Domani si sposterà in Perù
Argentina, Papa Leone XIV accolto a Cordoba da una folla in festa | Ora la messa, in serata il rientro a Buenos Aires
Dopo la marea di 2,5 milioni di fedeli a Buenos Aires, il pontefice celebrerà messa nella spianata della Scuola di Aviazione
© Afp
Papa Leone XIV è arrivato a Cordoba, penultima tappa argentina del viaggio apostolico in America Latina. Dopo la celebrazione da record di lunedì a Buenos Aires, davanti a oltre 2,5 milioni di persone, il pontefice ha in programma di presiedere una messa alle ore 14 nella spianata della Scuola di Aviazione Militare. Poi Leone farà rientro nella capitale prima di spostarsi in Perù, il Paese dove per nove anni è stato vescovo a Chiclayo.
Il programma del pontefice: messa, saluti e incontro con i vescovi
A Cordoba, papa Leone è stato accolto da alcune autorità locali e da centinaia di fedeli, con cui il pontefice si è trattenuto per selfie, saluti e sorrisi. Il programma di giornata è abbastanza fitto. Per prima cosa, intorno alle 14 ora italiana, il pontefice presiederà una celebrazione liturgica. Poi, intorno alle 16, si trasferirà in auto alla Casa Arcivescovile, dove si affaccerà al balcone dello studio del cardinale Angel Sixto Rossi per rivolgere un breve saluto ai fedeli presenti in strada. Incontrerà anche vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose alla Catedral de Nuestra Señora de la Asuncion. In serata, appena dopo il ritorno a Buenos Aires, l'appuntamento con i giovani per la veglia di preghiera presso il Monumento de los Espanoles.
Il trasferimento in Perù
Nella giornata di mercoledì, dopo una visita al complesso penitenziario federale e la celebrazione di una messa al piazzale antistante la basilica di Nostra Signora di Luján, il pontefice si dirigerà all'Aeroporto Internazionale di Buenos Aires. Da lì decollerà per Lima, dove sarà accolto dal presidente della Repubblica del Perù con una cerimonia di benvenuto.