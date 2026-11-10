Argentina, Papa Leone XIV accolto a Cordoba da una folla in festa | Ora la messa, in serata il rientro a Buenos Aires

A Cordoba, papa Leone è stato accolto da alcune autorità locali e da centinaia di fedeli, con cui il pontefice si è trattenuto per selfie, saluti e sorrisi. Il programma di giornata è abbastanza fitto. Per prima cosa, intorno alle 14 ora italiana, il pontefice presiederà una celebrazione liturgica. Poi, intorno alle 16, si trasferirà in auto alla Casa Arcivescovile, dove si affaccerà al balcone dello studio del cardinale Angel Sixto Rossi per rivolgere un breve saluto ai fedeli presenti in strada. Incontrerà anche vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose alla Catedral de Nuestra Señora de la Asuncion. In serata, appena dopo il ritorno a Buenos Aires, l'appuntamento con i giovani per la veglia di preghiera presso il Monumento de los Espanoles.