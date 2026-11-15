Bandierine, palloncini e peluche: bagno di folla per Papa Leone a Cusco

"È innegabile la bellezza di questo luogo, che stamane ci accoglie. Saqsaywaman, come un altare di pietra, si erge verso il cielo delle Ande, là dove gli antichi salivano alla ricerca del divino", ha esordito il Papa parlando con i Fedeli e i Rappresentanti della Pietà Popolare nel parco archeologico nazionale di Saqsaywaman. Dopodiché è arrivata una battuta anche sull'importanza di preservare le tradizioni popolari: "Con i loro simboli e le loro dinamiche, intrise di valori di comunione fraterna e di solidarietà cristiana, sono un tesoro inestimabile di buoni insegnamenti, specialmente per le nuove generazioni. In proposito, è importante che i giovani siano coinvolti nelle attività, e che il loro apporto sia accolto e valorizzato, nell'ascolto, nella cooperazione e anche nell'aggiornamento, ove necessario", ha dichiarato.