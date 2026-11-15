Bandierine, palloncini e peluche: bagno di folla per Papa Leone a Cusco

Papa Leone XIV continua il suo viaggio in Perù. Dopo aver fatto visita a Chiclayo, la sua casa peruviana, e alla comunità cattolica a Zagna, nella giornata del 15 novembre è il turno di Cusco. Il Papa ha messo piede nella località a oltre 3mila metri di altezza dove un tempo sorgeva l'antica civilità Inca ed è stato accolto da una folla importante. Tappa anche al parco archeologico nazionale di Saqsaywaman.
L'accoglienza super a Cusco
Non appena sbarcato a Cusco, Papa Leone si è subito lanciato in un giro tra la folla a bordo della Papamobile. Impressionante il fiume di gente accorso ai due lati della strada percorsa da Leone per salutarlo. Chi con palloncini bianchi e gialli, i colori del Vaticano, chi con bandierine del Perù, chi con maxi-foto del Papa, chi persino anche con peluche a forma di papa Leone. Insomma, un tappeto di gente esultante che ancora una volta in questo viaggio ha commosso il Pontefice.
Le parole con la gente del posto
"È innegabile la bellezza di questo luogo, che stamane ci accoglie. Saqsaywaman, come un altare di pietra, si erge verso il cielo delle Ande, là dove gli antichi salivano alla ricerca del divino", ha esordito il Papa parlando con i Fedeli e i Rappresentanti della Pietà Popolare nel parco archeologico nazionale di Saqsaywaman. Dopodiché è arrivata una battuta anche sull'importanza di preservare le tradizioni popolari: "Con i loro simboli e le loro dinamiche, intrise di valori di comunione fraterna e di solidarietà cristiana, sono un tesoro inestimabile di buoni insegnamenti, specialmente per le nuove generazioni. In proposito, è importante che i giovani siano coinvolti nelle attività, e che il loro apporto sia accolto e valorizzato, nell'ascolto, nella cooperazione e anche nell'aggiornamento, ove necessario", ha dichiarato.