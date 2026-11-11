Papa Leone XIV è arrivato in Perù: l'aereo papale è atterrato all'aeroporto di Lima.
Una visita storica
Leone è il terzo Pontefice a visitare il Perù, Paese di cui ha il passaporto. Il suo arrivo segna un nuovo capitolo di una storia iniziata 41 anni fa, quando Giovanni Paolo II divenne il primo Papa a mettere piede sul suolo peruviano nel febbraio del 1985. Da allora, ci sono state quattro visite papali: la prima fu appunto quella di Wojtyła, e fu anche la più lunga fino ad allora. All'epoca il Perù stava attraversando uno dei periodi più bui della sua storia, travolto dall'ondata di terrorismo scatenata da Sendero Luminoso e dall'inflazione che superava il 150%. Tre anni dopo, nel 1988, Giovanni Paolo II tornò a visitare il Paese, ma solo la capitale, per la chiusura del V Congresso Eucaristico e Mariano dei Paesi Bolivariani.
Il secondo fu Bergoglio: nel gennaio 2018, Francesco, il primo Papa sudamericano, atterrò in un Paese che stava subendo le conseguenze di El Niño Costero, che aveva colpito oltre 200mila persone con centinaia di morti e feriti. In quell'occasione, il Pontefice scelse di visitare, oltre a Lima e Callao, le città di Trujillo e Puerto Maldonado. A Trujillo, celebrò una messa per le persone colpite dal disastro nel Nord del Paese. A Puerto Maldonado, condannò senza mezzi termini l'estrazione mineraria illegale.
Il terzo è Leone XIV, che arriva 8 anni dopo la visita del suo predecessore. L'itinerario comprende, oltre alla capitale e al porto principale, le città di Cusco, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba e Pucallpa. Con una durata complessiva di sei giorni - uno in più di quella di Giovanni Paolo II - la visita di Prevost (qui chiamato Padre Rob) sarà la più lunga che il Paese abbia mai visto. Come i suoi predecessori, arriva in un contesto non facile. La sua visita coincide infatti con una grave crisi di insicurezza per i cittadini e alla vigilia degli effetti di un fenomeno, El Niño, che secondo gli specialisti potrebbe essere tra i più intensi della storia.