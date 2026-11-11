Papa Leone XIV è arrivato in Perù

Leone è il terzo Pontefice a visitare il Perù, Paese di cui ha il passaporto. Il suo arrivo segna un nuovo capitolo di una storia iniziata 41 anni fa, quando Giovanni Paolo II divenne il primo Papa a mettere piede sul suolo peruviano nel febbraio del 1985. Da allora, ci sono state quattro visite papali: la prima fu appunto quella di Wojtyła, e fu anche la più lunga fino ad allora. All'epoca il Perù stava attraversando uno dei periodi più bui della sua storia, travolto dall'ondata di terrorismo scatenata da Sendero Luminoso e dall'inflazione che superava il 150%. Tre anni dopo, nel 1988, Giovanni Paolo II tornò a visitare il Paese, ma solo la capitale, per la chiusura del V Congresso Eucaristico e Mariano dei Paesi Bolivariani.