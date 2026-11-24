In Turchia, un elicottero di tipo AS-532 dell'Aeronautica militare è caduto durante un'attività di addestramento a Eskisehir, nell'Anatolia centrale, e i cinque militari a bordo hanno perso la vita. "Il relitto dell'elicottero è stato individuato e sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso", ha dichiarato il ministero della Difesa di Ankara. Nella zona dove è caduto, un'area rurale nel distretto di Tepebasi a circa 25 chilometri dal centro della città, sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco e il personale dell'autorità statale turca per i disastri e le emergenze Afad.