In Turchia, un elicottero di tipo AS-532 dell'Aeronautica militare è caduto durante un'attività di addestramento a Eskisehir, nell'Anatolia centrale, e i cinque militari a bordo hanno perso la vita. "Il relitto dell'elicottero è stato individuato e sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso", ha dichiarato il ministero della Difesa di Ankara. Nella zona dove è caduto, un'area rurale nel distretto di Tepebasi a circa 25 chilometri dal centro della città, sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco e il personale dell'autorità statale turca per i disastri e le emergenze Afad.
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"Cinque dei nostri eroici commilitoni sono caduti da martiri in seguito a un incidente che ha coinvolto un elicottero dell'Aeronautica Militare turca durante un volo di addestramento a Eskisehir", ha dichiarato il ministero della Difesa in una nota, mentre non sono state chiarite le cause della caduta dell'elicottero. Il 12 novembre altri quattro militari turchi erano morti sempre a causa dello schianto dell'elicottero su cui viaggiavano, di modello S-70, caduto per cause non chiarite a Malatya, nell'est del Paese.