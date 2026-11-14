Papa Leone XIV sulle Ande per una messa ad alta quota: 100mila persone ad accoglierlo

Ha sorvolato le Ande a bordo di un elicottero militare per raggiungere una comunità isolata, sulla montagna. Santa Cruz De Suchabbamba, a 2mila metri di altitudine, 4mila anime in tutto. Qui ogni anno l'allora monsignor Prevost veniva a celebrare messa. E lo aveva promesso nel 2023: "Tornerò", per la festa dei 350anni del santo patrono. Non sapeva allora che sarebbe ritornato da Papa. Qui, ad attenderlo, una folla in festa: sono arrivate persone da tutti i villaggi vicini, centomila persone secondo le prime stime. Il Papa durante la messa denuncia la superficialità e il consumismo ormai dilaganti e loda la fede di questa gente, ricordando che di fronte a tante criticità, si può essere tentati di cedere allo scoraggiamento, al risentimento, o addirittura alla violenza. Ma questa - dice - non sarà mai la via del progresso e della pace. Il momento più sentito, nella città peruviana è stata la cerimonia di incoronazione dell'Immacolata. Si respira ancora un'aria di festa per questa visita straordinaria. Tanta gente rimane con un sogno nel cuore, forse irrealizzabile, che un giorno leone possa tornare tra di loro.