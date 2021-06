Olanda, la principessa Amalia rinuncia a 1,6 mln di euro all'anno: "Non li merito"

La principessa Amalia d'Olanda rinuncia a milioni di euro Afp 1 di 7 Afp 2 di 7 Afp 3 di 7 Afp 4 di 7 Afp 5 di 7 Afp 6 di 7 Afp 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci

Avrebbe diritto a un appannaggio reale da 1,6 milioni di euro all'anno, come previsto dal governo olandese, ma quei soldi non li vuole: "La cosa mi mette decisamente a disagio, a maggior ragione in un momento in cui altri studenti stanno vivendo un periodo molto più difficile a causa del Covid". Così, la principessa Catharina Amalia d'Olanda, 18 anni a dicembre, ha scritto al Primo ministro Mark Rutte comunicandogli la sua rinuncia.