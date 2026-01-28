Minneapolis, deputata dem Ilhan Omar spruzzata con una sostanza sconosciuta durante un comizio

Mentre l'esponente della sinistra Usa parlava da dietro un leggio, l'uomo si è fatto avanti e ha usato la siringa per spruzzarle addosso il liquido. "La sicurezza e la polizia di Minneapolis hanno rapidamente arrestato l'individuo, che ora è in custodia", ha dichiarato l'ufficio della Omar in un comunicato. "La deputata sta bene. Ha continuato la sua assemblea pubblica perché non permetterà ai bulli di vincere". L'evento si teneva nella sua città natale, Minneapolis, scossa per settimane dalle operazioni di controllo dell'immigrazione e dalla morte di due persone che protestavano contro di esse.