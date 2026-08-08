Marcinelle, 70 anni fa la tragedia dei minatori | Dall'Ue: "L'8 agosto sia la Giornata per le vittime sul lavoro"

"Questa non sarà una giornata dedicata unicamente alla commemorazione delle vittime del disastro di Marcinelle e di altri tragici incidenti sul lavoro. Sarà un'occasione annuale per rinnovare l'impegno dell'Europa in materia di prevenzione e riaffermare la nostra ambizione di eliminare gli infortuni e i decessi sul lavoro, in ogni settore e in ogni Stato membro. Nonostante i progressi compiuti nella riduzione degli infortuni mortali sul lavoro, ogni anno nell'Unione europea più di tremila lavoratori perdono la vita a causa di incidenti sul lavoro e si stima che oltre 170 mila muoiano per malattie professionali. Condizioni di lavoro sicure e salubri sono una priorità assoluta. Sono sancite dal Trattato sull'Unione europea e dal Pilastro europeo dei diritti sociali, e sono fondamentali per ciò che un'Europa equa, competitiva e sociale deve realizzare", ha proseguito la commissaria Ue.