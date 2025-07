Netanyahu contro il Nyt: "Non ho prolungato la guerra per restare al potere" | Media: esercito ha ucciso capo battaglione Hamas

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 646. Secondo il New York Times, Netanyahu avrebbe deliberatamente prolungato la guerra di Gaza per perseguire i propri obiettivi politici: riabilitare la propria immagine in patria e restare al potere. Il premier ha respinto tali accuse. L'esercito israeliano avrebbe ucciso Muhammad Adin, comandante del battaglione Darj Tofah nella Striscia di Gaza centrale. Intanto Israele ha accettato la proposta del Qatar di un cessate il fuoco di 60 giorni con rilascio degli ostaggi, respinta però da Hamas. Almeno 34 palestinesi sono stati uccisi e oltre 180 sono rimasti feriti tra venerdì e sabato quando le forze israeliane hanno aperto il fuoco su una folla di civili in attesa di aiuti umanitari vicino al punto di distribuzione degli aiuti di Al-Shakoush, a nord di Rafah. Fonti mediche hanno confermato che il bilancio totale delle vittime a Gaza è salito a 87, a causa dei continui bombardamenti e spari israeliani. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che il suo Paese rimane impegnato a trovare una soluzione diplomatica alla questione nucleare iraniana.