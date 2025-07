Netanyahu: "Senza risultati in due mesi useremo la forza" | L'Onu fa entrare carburante a Gaza

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 645. L'Onu ha fatto entrare carburante a Gaza per la prima volta in 130 giorni. Lo afferma un portavoce. Intanto nuovi raid israeliani sulla Striscia hanno provocato almeno 24 morti, tra cui donne e bambini. Le sirene dell'antiaerea sono risuonate a Tel Aviv e nella zona di Gerusalemme, per la prima volta dalla fine della guerra dei 12 giorni, per il lancio di missili dallo Yemen. Israele ha presentato ai mediatori di Doha, in Qatar, una nuova serie di mappe che raffigurano il ritiro parziale delle truppe delle Forze di difesa israeliane (Idf) durante la tregua di 60 giorni. Per il premier Netanyahu ci sono "buone probabilità" che il cessate il fuoco e gli obiettivi di guerra a Gaza vengano raggiunti, ma ha chiarito che Israele non firmerà alcun patto "a ogni costo".