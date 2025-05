La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 586. L'esercito israeliano ha ordinato l'immediata evacuazione di alcune zone del nord della Striscia di Gaza da parte dei civili: un'azione che normalmente preannuncia un attacco imminente- Media: "Nella notte raid aerei israeliani a Jabalia". Netanyahu spiega che i piani del suo governo non cambiano nonostante Hamas abbia liberato l'ostaggio americano-israeliano Edan Alexander, 21 anni. Il rilascio è avvenuto a nord della città di Khan Yunis, nella Striscia meridionale. Edan è stato il primo soldato dell'Idf, maschio e in vita, rapito il 7 ottobre 2023, a essere liberato. Secondo la sua prima testimonianza, riporta l'emittente pubblica Kan, ha subito gravi torture ed è stato tenuto ammanettato in una gabbia per un lungo periodo di tempo. Nuove sanzioni Usa contro l'Iran per il nucleare.