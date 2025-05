Hamas libera l'ostaggio americano Edan Alexander: è stato tenuto ammanettato in una gabbia

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 585. Hamas ha liberato l'ostaggio americano-israeliano Edan Alexander, 21 anni, a nord della città di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale. È il primo soldato dell'Idf, maschio e in vita, rapito il 7 ottobre 2023, a essere liberato. Secondo la sua prima testimonianza, riporta l'emittente pubblica Kan, ha subito gravi torture ed è stato tenuto ammanettato in una gabbia per un lungo periodo di tempo. Secondo Trump, la sua liberazione "è un primo passo per la fine del conflitto". Il premier Netanyahu, però, non ha intenzione di cambiare i piani di Israele: "Il rilascio non porterà a una tregua, intensificheremo i combattimenti". Intanto gli Usa impongono nuove sanzioni contro l'Iran per il nucleare.