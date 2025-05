Chi è Edan Alexander, il soldato israeliano con cittadinanza Usa liberato da Hamas

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ringraziato gli Stati Uniti per l'impegno diplomatico, sottolineando che la pressione militare su Hamas continuerà. La madre di Edan, Yael Alexander, ha espresso gratitudine per il ritorno del figlio, ma ha ricordato che altri 58 ostaggi sono ancora detenuti a Gaza. La liberazione di Alexander potrebbe rappresentare un punto di svolta nelle trattative per il rilascio degli altri prigionieri e per una possibile tregua nel conflitto in corso.