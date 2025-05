"Trump riconoscerà lo Stato della Palestina", ma gli Usa smentiscono: "Sul Jerusalem Post sciocchezze"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 583. Il riconoscimento dello Stato palestinese senza la presenza di Hamas: è quanto intenderebbe fare Donald Trump nel suo imminente viaggio in Medioriente, secondo quanto confidato da una fonte diplomatica del Golfo (che ha preferito rimanere anonima) a The Media Line, un'agenzia indipendente americana. Un'ipotesi rilanciata dal Jerusalem Postm, ma esclusa da altri analisti contattati dalla stessa agenzia. E smentita seccamente dall'ambasciatore Usa in Israele, Mike Huckabee, che l'ha definita "una sciocchezza". Gli Stati Uniti, intanto, annunciano una distribuzione di aiuti nella Striscia di Gaza alla quale non parteciperà Israele.