La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 584. Fonti di Hamas, secondo quanto riporta The Times of Israel, hanno riferito che sono in fase di definizione i dettagli finali di un accordo relativo al rilascio dell'ostaggio americano-israeliano Edan Alexander, unico prigioniero americano ancora in vita a Gaza. Il rilascio sarebbe una dimostrazione di buona volontà nei confronti del presidente Donald Trump. Sempre Hamas sta tenendo colloqui diretti con gli Stati Uniti sulla tregua a Gaza e la ripresa degli aiuti umanitari. Lo ha rivelato un alto funzionario palestinese, come riferisce Ynet citando Reuters. "Abbiamo proposto ai mediatori un accordo globale con Israele, secondo il quale la Striscia di Gaza sarà amministrata da un organismo tecnico e indipendente con pieni poteri", ha detto un membro dei miliziani. Intanto, il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha dichiarato che "Israele sostiene pienamente l'iniziativa americana di distribuzione di aiuti umanitari nella Striscia, che non prevede la partecipazione diretta di Israele". Lo stesso Saar ha poi affermato: "L'Iran è il regime più pericoloso del mondo, Teheran non deve essere autorizzata ad acquisire l'arma (nucleare) più pericolosa del mondo".