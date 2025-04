La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 548. Hamas accusa Israele dell'attacco alla Mezzaluna rossa: "Inconfutabile la prova video". L'esercito israeliano: "Indagheremo" e ammette: "Le ambulanze avevano i lampeggianti accesi". In un raid israeliano a Gaza city è stato ucciso Muhammad Hassan Awad, comandante delle brigate Al Mujahideen che ha assassinato Shiri, Ariel e Kfir Bibas tenuti in ostaggio. Hamas ha dichiarato che non sposterà gli ostaggi israeliani ancora vivi dalle zone della Striscia in cui l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione nei giorni scorsi. Mentre secondo il ministero della Sanità di Gaza, controllato dal movimento islamista palestinese Hamas, sono almeno 1.249 le vittime nella Striscia da quando Israele ha ripreso i bombardamenti su larga scala, ponendo fine al cessate il fuoco. Il premier Netanyahu lunedì negli Usa incontrerà Trump: parlerà di dazi e ostaggi.