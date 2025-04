Gaza, ucciso l'assassino della famiglia Bibas | Hamas: "Non sposteremo gli ostaggi dalle aree prese di mira dall'Idf"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 547. In un raid israeliano a Gaza city è stato ucciso Muhammad Hassan Awad, comandante delle brigate Al Mujahideen che ha assassinato Shiri, Ariel e Kfir Bibas mentre erano tenuti in ostaggio. Hamas ha dichiarato che non sposterà gli ostaggi israeliani ancora vivi dalle zone della Striscia in cui l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione nei giorni scorsi. Intanto il premier israeliano Netanyahu, secondo Axios, sta pianificando di visitare la Casa Bianca lunedì.