Gaza, Hamas: "Morti durante i bombardamenti il piccolo Kfir con il fratellino Bibas e la madre"

La richiesta di liberazione di Kfir e la manifestazione a Tel Aviv

Nei giorni scorsi i parenti di Kfir si erano mobilitati per chiedere la liberazione del piccolo e della sua famiglia. A Tel Aviv era stata organizzata anche una manifestazione di solidarietà nella "Piazza degli ostaggi", fra l'ingresso del Museo cittadino e il ministero della Difesa, per leggere appelli in ebraico, in inglese e in arabo. Sono stati anche lanciati in cielo centinaia di palloncini arancioni, come i capelli di Kfir e di Ariel.