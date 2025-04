Israele-Hamas, giorno 546 di guerra: le notizie in diretta

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 545. Netanyahu, sfidando il mandato di arresto emesso dalla Cpi, è arrivato a Budapest per una visita di 4 giorni. Il premier israeliano conferenza stampa con quello ungherese Viktor Orban, ha definito "coraggiosa e di principio" la decisione dell'Ungheria di ritirarsi dalla Cpi. "È importante opporsi a questa organizzazione corrotta", ha detto Netanyahu, come riporta il Guardian. "Sono stato il primo ministro che ha firmato il documento di adesione alla Corte penale internazionale e ora ho firmato il documento per il ritiro - ha detto Orban - Il motivo è che è diventato un tribunale politico. E le decisioni della Cpi su Israele lo hanno dimostrato. Uno Stato democratico di diritto non può partecipare a questo". Intanto, sono stati segnalati nuovi raid israeliani sulla Striscia. Dopo che Hamas ha annunciato di aver respinto l'ultima controproposta israeliana per la tregua, a Beit Lahiya, nel nord di Gaza, la folla è scesa nuovamente in piazza per chiedere la fine della guerra e che il movimento lasci il potere. Nei giorni scorsi proteste simili si erano interrotte perché Hamas avrebbe minacciato, e persino ucciso, coloro che avevano preso parte alle manifestazioni.