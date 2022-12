Inchiesta Qatar, media: Giorgi ha confessato, gestiva i contanti

Giorgi è stato incriminato e incarcerato per corruzione, riciclaggio di denaro e partecipazione a un'organizzazione criminale.



Secondo i media, Giorgi avrebbe anche indicato di sospettare che Andrea Cozzolino e Marc Tarabella, entrambi europarlamentari del gruppo S&D, avrebbero preso soldi tramite Antonio Panzeri. Il Marocco sarebbe coinvolto nella vicenda di sospetta corruzione attraverso il suo servizio di informazione esterna, la Dged. In base ai documenti consultati dai due quotidiani, Panzeri, Cozzolino e Giorgi sarebbero stati in contatto con la Dged e con Abderrahim Atmoun, l'ambasciatore del Marocco in Polonia.

Cos'è l'inchiesta Qatar - L'Emirato è sospettato di influenzare le decisioni della Ue, ricorrendo alla corruzione di diversi eurodeputati, in particolare per cercare di allontanare, o ridimensionare, le accuse sui temi quali i diritti civili e umani e lo sfruttamento di lavoratori e manodopera straniera in relazioni ai Mondiali tenuti nel Paese del Golfo. A Bruxelles a casa dell'ex eurodeputato italiano Antonio Panzeri la polizia belga ha recuperato 600mila euro in contanti. Anche nell'abitazione di Eva Kaili, vicepresidente del Parlamento Ue poi destituita, gli investigatori hanno trovato sacchi di denaro.

L'operazione, stando alla ricostruzione offerta dai media belgi Le Soir e Knack e confermata poi dal ministero della Giustizia belga, è partita dopo l'indagine condotta dall'intelligence belga insieme ai servizi segreti di altri cinque Paesi europei, che avevano portato a un blitz nell'abitazione di Panzeri.



Attesa per il voto di giovedì del Parlamento europeo su una "risoluzione per sospendere tutti i lavori sui fascicoli legislativi relativi al Qatar" nel pieno dello scandalo corruzione. E l'inchiesta sul Qatar approderà anche al tavolo del Consiglio europeo.



I quattro fermati - La prima udienza per i quattro fermati davanti alla camera di Consiglio del tribunale di Bruxelles ha restituito i primi pronunciamenti della giustizia belga: l'ex eurodeputato Antonio Panzeri e Francesco Giorgi, compagno dell'ex presidente del Parlamento europeo Eva Kaili, resteranno ancora in carcere per almeno un mese, mentre Niccolò Figà Talamanca potrà uscire sotto regime di sorveglianza elettronica. Resta invece in sospeso il destino della politica ellenica, che ha chiesto e

ottenuto il rinvio della decisione al 22 dicembre-

La posizione del Qatar - L'Emirato ha sempre negato il suo coinvolgimento, respingendo qualsiasi ipotesi relativa ai tentativi di corruzione degli eurodeputati per avere un trattamento di favore.

"Qatar all'avanguardia nei diritti dei lavoratori", l'ultimo intervento di Eva Kaili - "Si sono impegnati a una visione per scelta e si sono aperti al mondo. Eppure alcuni qui chiedono che siano discriminati, li bullizzano e accusano di corruzione chiunque parli con loro. Però comprano il loro gas e hanno compagnie che in Qatar fanno miliardi. Non abbiamo il diritto morale di fare lezioni per andare a caccia dell'attenzione dei media e non imponiamo i nostri modelli, li rispettiamo". Sono le parole dell'ultimo intervento di Eva Kaili.

