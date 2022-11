Mondiali Qatar, Maluma non risponde sui diritti umani e abbandona l'intervista

Tra questi, però, non c'è la popstar colombiana Maluma. Intervistato dalla tv israeliana il cantante si è anzi risentito per la domanda scomoda e se n'è andato via furioso con il corrispondente israeliano Moav Vardi: "Sei maleducato".

Maluma, insieme a Nicki Minaj e la cantante libanese Myriam Fares, ha curato l'inno dei Mondiali in Qatar. Un ruolo importante, che altri artisti (come Shakira e Dua Lipa) avevano però rifiutato perché nel Paese non vengono rispettati i diritti umani.

L'inviato della tv pubblica israeliana Moav Vardi è partito proprio da questo e ha chiesto a Maluma se lui, a differenza delle colleghe, non avesse problemi a esibirsi in un Paese che viola numerosi diritti umani. Inizialmente il cantante ha provato a lavarsene le mani ed evitare la polemica: "Non è una cosa che posso risolvere. Sono venuto qui per godermi la vita e la festa del calcio. Non è qualcosa in cui devo essere coinvolto. Sono qui per godermi la musica e la vita, giocando a calcio".

Il giornalista gli ha però fatto notare che la sua sola presenza potrebbe indurre le persone a ritenerlo complice della situazione. A quel punto Maluma ha replicato infuriato: "Devo rispondere a questa domanda?". Si sente poi uno dei suoi collaboratori suggerirgli di non rispondere. A quel punto il cantante, stizzito, si è alzato e ha abbandonato l'intervista, accusando Moav Vardi di essere maleducato.

Lo stadio Al Bayt è stato protagonista della cerimonia d'inaugurazione, che si è tenuta nel cuore del deserto ad Al Khor. L'organizzazione ha provato a contattare artisti in tutto il mondo, ma in tanti hanno declinato l'invito come Shakira, Dua Lipa e Rod Stewar, che avrebbe addirittura rifiutato un'offerta di oltre un milione di euro.