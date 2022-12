Consiglio Ue: il nodo energia, tetto al prezzo del gas e migranti

Ultimo Consiglio europeo dell'anno, primo per il premier Giorgia Meloni.

Tra i nodi principali la questione energetica, la riforma strutturale del mercato elettrico che diversi governi chiedono alla Commissione di accelerare, e il difficile accordo, vicino ma non ancora raggiunto, sul tetto al prezzo del gas, punto sul quale l'Italia insiste molto, affiancata dai Paesi del sud dell'Europa. Altra voce centrale la discussione sulle relazioni Europa-Usa. C'è, infine, un tema che, pur non ufficialmente in agenda, rischia di irrompere nei colloqui tra i leader: quello dei migranti, soprattutto dopo le tensioni tra Italia e Francia. Ma su tutto il vertice aleggia l'ombra dello scandalo corruzione Qatar.