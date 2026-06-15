Hormuz, nucleare, sanzioni: i nodi dell'accordo tra Usa e Iran ancora da sciogliere

Tra i 14 punti rientra non poteva mancare lo Stretto di Hormuz: l'intesa prevede che venga riaperto subito e che le forze armate statunitensi rimuovano il dispositivo militare che blocca i porti iraniani. Il punto più delicato, però, è come verrà gestito lo Stretto subito dopo la firma e l'immediata riapertura. Teheran ha ribadito che farà pagare per i servizi forniti alle navi e che il canale sarà amministrato dall'Iran e dall'Oman, mentre gli Usa vorrebbero una riapertura senza condizioni e senza pedaggi.