Lo studio realizzato dai ricercatori di Potsdam mostra come le molestie assumano forme molto diverse, dalle offese verbali fino alle aggressioni più gravi. Quasi il 40% delle soldatesse e il 16% degli uomini intervistati ha riferito di aver ricevuto battute a sfondo sessuale, commenti allusivi o comportamenti considerati degradanti. Circa il 15% del campione ha inoltre segnalato la circolazione di immagini realizzate senza consenso, comprese fotografie manipolate con strumenti di intelligenza artificiale. Nei casi più seri, il 9% delle donne e il 3% degli uomini ha dichiarato di aver subito aggressioni fisiche. Le violenze sessuali vere e proprie riguardano il 2% degli intervistati, con un'incidenza maggiore tra le reclute più giovani e il personale non eterosessuale.