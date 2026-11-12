Oltre il 60 per cento delle soldatesse tedesche ha subito molestie o comportamenti sessuali inappropriati durante il servizio nella Bundeswehr. È il dato emerso da uno studio presentato a Berlino dal ministro della Difesa Boris Pistorius e condotto su circa 4.000 militari attraverso un questionario anonimo. L'indagine mostra che gli episodi effettivamente subiti sarebbero da tre a cinque volte più numerosi rispetto a quelli denunciati ufficialmente. A pesare è soprattutto la sfiducia nelle procedure interne: meno di un terzo delle vittime, infatti, segnala gli abusi ai propri superiori.
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I dettagli delle aggressioni
Lo studio realizzato dai ricercatori di Potsdam mostra come le molestie assumano forme molto diverse, dalle offese verbali fino alle aggressioni più gravi. Quasi il 40% delle soldatesse e il 16% degli uomini intervistati ha riferito di aver ricevuto battute a sfondo sessuale, commenti allusivi o comportamenti considerati degradanti. Circa il 15% del campione ha inoltre segnalato la circolazione di immagini realizzate senza consenso, comprese fotografie manipolate con strumenti di intelligenza artificiale. Nei casi più seri, il 9% delle donne e il 3% degli uomini ha dichiarato di aver subito aggressioni fisiche. Le violenze sessuali vere e proprie riguardano il 2% degli intervistati, con un'incidenza maggiore tra le reclute più giovani e il personale non eterosessuale.
Il piano contro molestie e abusi
Di fronte ai risultati dell'indagine, il ministero della Difesa tedesco ha annunciato una serie di misure per rafforzare la prevenzione e migliorare la tutela delle vittime. I programmi di formazione sui comportamenti appropriati diventeranno obbligatori fin dai primi mesi di servizio, mentre i comandanti che dovessero ignorare o minimizzare episodi di molestie rischieranno la rimozione dall'incarico. Le autorità intendono inoltre dare maggiore visibilità ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei responsabili, con l'obiettivo di scoraggiare nuovi abusi. Dalla fine di ottobre è attiva anche la linea telefonica Help per le segnalazioni, che sarà presto operativa 24 ore su 24 e affiancata da un servizio di sostegno psicosociale.
Il dibattito politico e la sfida del reclutamento
La pubblicazione del rapporto, commissionato nel 2024 dall'allora commissaria parlamentare per le Forze armate Eva Högl, ha riacceso il confronto politico in Germania. I Verdi chiedono la creazione di un organismo indipendente dalla catena di comando militare per raccogliere le denunce e assistere le vittime. Dall'altra parte, i partiti conservatori della Cdu-Csu hanno condannato con fermezza ogni forma di discriminazione, giudicando comunque positivo il rafforzamento degli strumenti di intervento già annunciati dal governo.. Oltre alle conseguenze sul piano umano, gli esperti avvertono che il problema potrebbe ripercuotersi anche sul reclutamento, scoraggiando l'ingresso di nuove leve femminili. Per valutare i progressi ottenuti, il ministro Boris Pistorius ha assicurato che l'indagine verrà ripetuta periodicamente.