Germania, ago nel dolcetto di Halloween: ferita una bambina di 9 anni

Una bambina di nove anni è rimasta ferita alla lingua dopo aver trovato un ago di circa cinque centimetri all'interno di una barretta di cioccolato ricevuta per Halloween. Lo ha riferito la polizia, precisando che il dolcetto era stato distribuito da una persona non identificata a Bremervoerde, in Bassa Sassonia, tra Bremerhaven e Amburgo. Non sono state rese note informazioni sulla gravità della ferita. Il caso si aggiunge ad altri ritrovamenti di oggetti pericolosi all'interno di dolciumi raccolti o acquistati per Halloween, segnalati in diverse zone della Germania, tra cui la regione di Hannover, Salzgitter e Brema. La polizia raccomanda di controllare i dolciumi prima di consumarli. In caso di ritrovamento di prodotti manomessi, invita a consegnarli alle autorità, insieme alla confezione, e a informare eventualmente anche il supermercato. Sui casi segnalati sono in corso indagini per lesioni personali aggravate.