17 maggio 2022 13:13

Gb, la Regina dopo due mesi in una cerimonia esterna: inaugura la "sua" metropolitana

Nuova uscita a sorpresa della 96enne regina Elisabetta, dopo la clamorosa defezione della settimana scorsa all'apertura tradizionale dell'anno parlamentare a Westminster e la delega per la prima volta da decenni della lettura istituzionale del cosiddetto Queen's Speech all'eterno erede al trono Carlo. La sovrana si è presentata alla cerimonia di conclusione dei lavori nella stazione di Paddington della nuova linea della metropolitana di Londra a lei intitolata - Elizabeth - e destinata a essere aperta al pubblico dopo qualche anno di rinvii il 24 maggio prossimo, nel pieno della stagione che segna il Giubileo di Platino dei suoi 70 anni di regno da record. La regina è arrivata camminando con il bastone e salutando i lavoratori. Si è trattato della terza uscita di questi giorni ma la prima in assoluto fuori dal castello di Windsor dove risiede da fine marzo. La visita a Paddington è stata presentata come una sorpresa e una decisione dell'ultimo minuto anche nel breve comunicato ufficiale di Buckingham Palace che ne ha dato notizia.