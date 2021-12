Eitan partito da Israele alle 19 locali per Italia, con lui la zia Aya

Ansa

Poco dopo le 19 (ora locale) il piccolo Eitan - con la zia Aya Biran Nirko, suo marito Or e le loro due figlie - è partito dall'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv per rientrare in Italia. In una nota il portavoce della famiglia Biran ha precisato: "Eitan torna a casa della zia, che è accanto alla casa dove è cresciuto da quando aveva un mese".