Covid, la variante Stratus spinge i contagi in Gran Bretagna: ecco quali sono i sintomi del "virus americano"

La variante del Covid, ribattezzata "Stratus", è stata definita da alcuni media "Covid americano". La denominazione è dovuta al fatto che i primi incrementi sono stati registrati negli Stati Uniti. Il ceppo è monitorato a livello globale da oltre un anno e il Dipartimento della salute della Gran Bretagna ha specificato che l'aumento dei casi rientra nella normale dinamica stagionale dei mesi freddi e che non ci sono prove che questa variante causi forme più gravi della malattia.