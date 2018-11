Venezuela, Maduro eletto presidente

foto Ap/Lapresse Correlati Maduro, la festa per la vittoria 06:00 - Nicolas Maduro, delfino di Hugo Chavez e candidato "chavista", ha vinto le elezioni presidenziali in Venezuela. Quella di Maduro è stata un'affermazione sul filo di lana: ha infatti ottenuto il 50,66% dei voti, contro il 49,07% ottenuto dal candidato oppositore Henrique Capriles. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio nazionale elettorale (Cne), Tibisay Lucena. - Nicolas Maduro, delfino di Hugo Chavez e candidato "chavista", ha vinto le elezioni presidenziali in Venezuela. Quella di Maduro è stata un'affermazione sul filo di lana: ha infatti ottenuto il 50,66% dei voti, contro il 49,07% ottenuto dal candidato oppositore Henrique Capriles. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio nazionale elettorale (Cne), Tibisay Lucena.

Lucena ha precisato che questo risultato è stato ottenuto in base allo scrutinio del 99,12% dei voti, dopo una giornata elettorale nella quale si è registrata un'affluenza del 78,71%.

Lo scorso 7 ottobre Hugo Chavez aveva battuto lo stesso Capriles con il 55,07% contro il 44,31% dei voti, con una affluenza record dell'80,56% (+8%).



Capriles non ci sta: "Voglio la verifica dei voti" - La contesa elettorale per le presidenziali sembra tutt'altro che conclusa. Il candidato oppositore Henrique Capriles ha annunciato che non riconoscerà la vittoria di Nicolas Maduro finché "non sarà verificato il 100% dei voti". "Lo sconfitto oggi è lei" ha detto Capriles rivolgendosi al presidente eletto, spiegando di disporre di "un risultato differente a quello annunciato oggi".

Capriles ha risposto con durezza a Maduro, che nel suo primo discorso dopo l'annuncio dei risultati ha detto che il leader dell'opposizione lo aveva chiamato per offrirgli un patto politico: "Io non patteggio con la menzogna e con la corruzione", ha detto il candidato della Mud. Capriles ha promesso di consegnare alla stampa internazionale l'informazione raccolta dai suoi militanti riguardo a "3.200 incidenze"registratesi durante la giornata elettorale, che motiverebbero la "necessità di un controllo voto a voto".