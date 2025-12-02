The Witcher, tre nuovi giochi in sei anni: il piano ambizioso di CD Projekt Red

Al momento, secondo l'ultimo rapporto finanziario condiviso dall'azienda, sono 447 le persone che stanno lavorando attivamente a The Witcher 4, segno che il progetto è la priorità dello studio e che la produzione è entrata nel vivo. Allo stesso tempo, però, CD Projekt Red deve fare i conti con un settore in crisi: lo sviluppo dei cosiddetti videogiochi "tripla-A", i grandi titoli caratterizzati da budget enormi, è diventato sempre più complesso e lungo, con sempre più progetti annunciati anni prima della loro effettiva uscita e caratterizzati da numerosi problemi e rinvii.