The Witcher, tre nuovi giochi in sei anni: il piano ambizioso di CD Projekt Red

The Witcher 4: cartoline dalla demo tecnica del gioco di ruolo
© Ufficio stampa | Immagini dalla demo tecnica di The Witcher 4.
Lo studio polacco rilancia: la nuova trilogia con protagonista Ciri sarà completata entro sei anni dal lancio di The Witcher 4, previsto indicativamente nel 2027
Tre nuovi capitoli di The Witcher in appena sei anni, con Ciri al centro della scena. È questo l'obiettivo dichiarato da CD Projekt Red, lo studio polacco diventato famoso nel mondo dei videogiochi per le avventure dello strigo Geralt di Rivia e, più di recente, grazie al gioco di ruolo fantascientifico Cyberpunk 2077. Il primo atto di questa nuova trilogia, The Witcher 4, dovrebbe esordire entro la fine del 2027.
Durante una recente presentazione con gli investitori, il co-amministratore delegato Michał Nowakowski ha confermato che l'azienda intende ancora pubblicare la nuova trilogia di The Witcher con protagonista Ciri in un arco temporale relativamente breve. Il primo atto di questa trilogia, intitolato The Witcher 4, sarà seguito dal quinto e sesto episodio della saga, tutti sviluppati con il motore grafico Unreal Engine 5.
Nowakowski ha spiegato che gli sviluppatori di CD Projekt Red utilizzano Unreal Engine 5 per dare forma a The Witcher 4 da quasi quattro anni e che lo studio è "molto soddisfatto" dei risultati ottenuti al momento, citando anche la dimostrazione tecnica mostrata nei mesi scorsi. Il passaggio al motore sviluppato da Epic Games dovrebbe permettere cicli di sviluppo più rapidi rispetto al passato, quando la software house usava una tecnologia proprietaria.
L'obiettivo dichiarato è chiaro: lanciare l'intera trilogia entro sei anni, con intervalli di sviluppo più brevi tra un episodio e l'altro rispetto al passato. Basti pensare che The Witcher 3: Wild Hunt, uscito il 19 maggio 2015, arrivò quattro anni dopo The Witcher 2: Assassins of Kings.
Se il piano dovesse andare in porto, la scansione sarebbe più serrata: l'ipotesi, basata sui ragionamenti della stessa CD Projekt Red, prevede un'uscita di The Witcher 4 non prima del 2027 (lo studio ha escluso la pubblicazione nel 2026), seguita da un nuovo episodio ogni tre anni circa. Si parlerebbe quindi, a titolo puramente indicativo, di The Witcher 5 nel 2030 e The Witcher 6 nel 2033.
Al momento, secondo l'ultimo rapporto finanziario condiviso dall'azienda, sono 447 le persone che stanno lavorando attivamente a The Witcher 4, segno che il progetto è la priorità dello studio e che la produzione è entrata nel vivo. Allo stesso tempo, però, CD Projekt Red deve fare i conti con un settore in crisi: lo sviluppo dei cosiddetti videogiochi "tripla-A", i grandi titoli caratterizzati da budget enormi, è diventato sempre più complesso e lungo, con sempre più progetti annunciati anni prima della loro effettiva uscita e caratterizzati da numerosi problemi e rinvii.
A questo si aggiungono vari fattori di incertezza: il probabile passaggio a una nuova generazione di console, che potrebbe arrivare durante il ciclo di vita della trilogia, e una situazione generale dell'industria in piena trasformazione, tra ristrutturazioni, licenziamenti, fusioni e lo spettro incessante dell'intelligenza artificiale.
CD Projekt Red, dal canto suo, non sta lavorando solo su The Witcher. In parallelo è in sviluppo anche un seguito di Cyberpunk 2077 (conosciuto con il nome di Cyberpunk 2), un remake del primo The Witcher e altri progetti legati alle sue proprietà intellettuali, compresi quelli non strettamente videoludici. Un'agenda molto fitta che rende ancora più impegnativa l'idea di rispettare la tabella di marcia, anche se, è bene sottolinearlo, l'azienda è cresciuta considerevolmente negli ultimi anni con nuove sedi aperte in giro per il mondo.
Lo studio ha recentemente chiarito che The Witcher 4 non sarà presente ai The Game Awards, il grande evento annuale dedicato ai videogiochi. L'ultima "occhiata" al progetto risale allo scorso giugno, quando è stata pubblicata la demo tecnica realizzata in Unreal Engine 5: coloro che attendono con ansia di scoprire la nuova avventura di Ciri dovranno attendere ancora svariati mesi prima di vedere qualcosa di concreto.
A ogni modo, se i piani di CD Projekt Red dovessero realizzarsi, chi ama la saga di The Witcher e i romanzi di Andrzej Sapkowski si troverebbe davanti un'intera nuova trilogia concentrata nel giro di pochi anni, con Ciri chiamata a raccogliere definitivamente il testimone dall'amatissimo Geralt di Rivia.