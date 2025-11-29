Cyberpunk 2077 ribalta il suo destino: 35 milioni di copie per il gioco di ruolo

CD Projekt Red festeggia il successo del suo videogioco di ruolo futuristico, che ha raggiunto il traguardo più velocemente di The Witcher 3: Wild Hunt
© Ufficio stampa
Cyberpunk 2077, il gioco di ruolo che era diventato simbolo dei lanci disastrosi nel mondo dei videogiochi sul finire del 2020, è diventato uno dei più grandi successi commerciali dell'intero settore: il progetto di CD Projekt Red ha superato i 35 milioni di copie vendute su tutte le piattaforme, superando il traguardo più velocemente di The Witcher 3: Wild Hunt, il titolo più amato e apprezzato dello studio polacco.
Il gioco di ruolo ambientato nell'universo creato da Mike Pondsmith ha raggiunto 35 milioni di copie in meno di cinque anni, mentre The Witcher 3 ha impiegato circa sei anni per arrivare al traguardo dei 30 milioni. "È un risultato migliore rispetto a quello ottenuto da The Witcher 3 nello stesso arco di tempo", sottolinea il direttore finanziario Piotr Nielubowicz, che definisce Cyberpunk 2077 "la principale fonte di ricavi" dell'azienda polacca.
Dietro questi numeri c'è una lunga coda commerciale, figlia di un approccio ormai tipico dell'industria videoludica: videogiochi che continuano a vendere anni dopo l'uscita grazie alla pubblicazione di aggiornamenti ed espansioni, ma anche in seguito all'arrivo su nuove piattaforme. Proprio per questo, nel terzo trimestre del 2025 i risultati di CD Projekt Red sono stati trainati soprattutto da Cyberpunk 2077 e dalla sua espansione, Phantom Liberty.
Determinanti, spiegano dall'azienda, anche alcune scelte strategiche: l'inclusione del gioco base nel catalogo del servizio in abbonamento di PlayStation Plus Extra e Premium, che ha spinto molti utenti PlayStation ad acquistare l'espansione, ma anche l'arrivo di una versione per Mac e una conversione particolarmente curata per Switch 2, la nuova console Nintendo, che ha ampliato ulteriormente il potenziale bacino d'utenza.
L'amministratore delegato Michał Nowakowski parla di "forza duratura della serie" e di una base solida per "osare di più in futuro". Parole che suonano quasi come un riscatto rispetto all'uscita del 2020, segnata da una sfilza di problematiche, prestazioni deludenti su console di vecchia generazione, rimborsi, rimozione dalla vendita su PlayStation Store e persino azioni legali da parte di investitori e consumatori.
Soltanto dopo sei mesi di aggiornamenti e ottimizzazioni, nel giugno del 2021, CD Projekt Red è arrivata a giudicare il livello del gioco di ruolo "soddisfacente" e a pubblicare nuovamente il suo titolo nel negozio digitale di Sony. Per CD Projekt Red, il messaggio è chiaro: il "caso Cyberpunk" non è più solo la storia di un lancio sbagliato, ma quella di come un progetto possa essere recuperato, riposizionato e trasformato in un successo nel lungo periodo.
Oggi la società scommette apertamente su due grandi pilastri: l'universo di Cyberpunk e quello di The Witcher. Il seguito di Cyberpunk 2077, annunciato come Project Orion e ribattezzato prontamente in "Cyberpunk 2", è entrato nella fase di pre-produzione e sarà guidato dalla nuova divisione nordamericana con sede a Boston e a Vancouver. Il progetto più imponente nei piani dello studio resta tuttavia The Witcher 4, già mostrato con un trailer e una dimostrazione tecnica del nuovo motore di gioco, che vede impegnato un team di sviluppo decisamente più ampio rispetto al seguito di Cyberpunk.
Il nuovo capitolo della saga fantasy è già protagonista dell'attesa globale ancora prima di qualsiasi campagna promozionale vera e propria: è stato mostrato in una "demo" legata che ha messo in evidenza l'ambizione tecnologica del progetto, ed è candidato come "gioco più atteso" alla prossima edizione dei The Game Awards.
La protagonista del nuovo gioco di ruolo sarà Ciri, giovane protetta del personaggio principale Geralt di Rivia, già apprezzata nella storia del terzo capitolo e nei romanzi di Andrzej Sapkowski, lo scrittore polacco che ha dato vita a questo universo. Resta da capire quale ruolo avrà lo stesso Geralt, ma per questo (come ricorda ironicamente Nielubowicz agli investitori) "bisognerà aspettare ancora qualche tempo".