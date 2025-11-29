Cyberpunk 2077 ribalta il suo destino: 35 milioni di copie per il gioco di ruolo

Soltanto dopo sei mesi di aggiornamenti e ottimizzazioni, nel giugno del 2021, CD Projekt Red è arrivata a giudicare il livello del gioco di ruolo "soddisfacente" e a pubblicare nuovamente il suo titolo nel negozio digitale di Sony. Per CD Projekt Red, il messaggio è chiaro: il "caso Cyberpunk" non è più solo la storia di un lancio sbagliato, ma quella di come un progetto possa essere recuperato, riposizionato e trasformato in un successo nel lungo periodo.