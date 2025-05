Red Dead Redemption 2 pronto al ritorno, nel mirino una versione per Switch 2

Per Rockstar Games, si tratterebbe dell'ennesimo ritorno studiato per tamponare, in qualche modo, la decisione di rinviare al 2026 l'atteso sesto capitolo di Grand Theft Auto: stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la software house avrebbe in serbo la conversione di GTA IV per le console più recenti, permettendo a una nuova generazione di utenti di scoprire le avventure di Niko Bellic in quel di Liberty City.