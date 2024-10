Red Dead Redemption arriva su PC: il classico western di Rockstar torna dopo 14 anni

Per l'esordio su computer, Red Dead Redemption offrirà una serie di funzioni specifiche come la risoluzione nativa in Ultra-HD 4K (con tanto di frame-rate capace di spingersi fino a 144 Hz, per una fluidità decisamente superiore rispetto alle versioni console), ma anche il supporto ai formati Ultrawide (21:9 e 32:9) e alla tecnologia HDR10.