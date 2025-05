Grand Theft Auto IV potrebbe tornare con una riedizione, aspettando GTA 6

Per la software house, l'ipotesi di una riedizione dei suoi vecchi videogiochi non sarebbe certo remota: più volte, negli ultimi temi, lo studio ha riproposto i capitoli precedenti di Grand Theft Auto su altre piattaforme (per esempio, i dispositivi mobile) per cercare di trovare un nuovo pubblico con investimenti tutto sommato modesti. In tal senso, l'ipotesi di lanciare un gioco come Grand Theft Auto IV su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S entro fine anno avrebbe perfettamente senso.