PlayStation: Intergalactic potrebbe saltare i The Game Awards, l'uscita è più lontana

Un titolo PlayStation ancora lontano dagli scaffali sta facendo discutere gli amanti dei videogiochi. Si tratta di Intergalactic: The Heretic Prophet, il nuovo progetto di Naughty Dog, studio californiano che ha firmato serie di culto come Uncharted e The Last of Us. Secondo le ultime indiscrezioni, il gioco non sarà presente alla prossima edizione dei The Game Awards e non uscirà su PlayStation 5 prima del 2027.