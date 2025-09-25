Logo Tgcom24
DOPO RETURNAL

Saros arriva a marzo 2026

Housemarque svela le sequenze di gioco del suo nuovo progetto in esclusiva PlayStation, con Rahul Kohli nei panni del protagonista.

25 Set 2025 - 09:21
